Son Mühür/ Merve Turan - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açıklama yapan HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, şiddetin her türüne karşı Türkiye’nin 81 ilinde meydanlarda olduklarını belirterek güçlü mesajlar verdi.

“Şiddetin kaynağı ne olursa olsun karşısındayız”

Açıklamasında, kadınların ve çocukların dünyanın birçok yerinde savaş, işgal ve baskı politikalarının en ağır etkilerini yaşadığını belirten Şimşek, şunları ifade etti: “Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere dünyanın dört yanında zulme, ayrımcılığa ve her türden şiddete maruz bırakılan tüm masumların sesi olmak için kadın–erkek birlikte alanlardayız. Nereden gelirse gelsin, şekli ne olursa olsun şiddetin tüm biçimlerinin karşısındayız.”

Şimşek, özellikle Gazze, Doğu Türkistan, Sudan, Yemen, Lübnan ve Myanmar gibi bölgelerde kadınların savaşın en ağır bedelini ödediğine dikkat çekti.

“Kadına yönelik şiddet küresel bir insanlık krizine dönüştü”

Şimşek, kadına yönelik şiddetin artık bireysel bir sorun değil, küresel ölçekte büyüyen bir insanlık krizi olduğunu vurgulayarak uluslararası kuruluşlara sorumluluk çağrısı yaptı: “Sivillerin korunması, kadınların güvenliği, yerinden edilenlerin haklarının gözetilmesi ve uluslararası hukukun etkin uygulanması için acil adımlar atılmalıdır.”

HAK-İŞ: “Şiddetsiz bir gelecek birlikte mümkündür”

Kadınların çalışma hayatında karşılaştığı sorunlara ilişkin kapsamlı öneriler sunan Şimşek; ILO 190’ın onaylanması, işyerlerinde ‘Şiddete Sıfır Tolerans Politikası’ oluşturulması, eşit işe eşit ücret denetiminin güçlendirilmesi, dijital mecralarda şiddeti özendiren içeriklerle mücadele edilmesi ve kadınların güvenle yaşayabileceği “güvenli şehirlerin” oluşturulması gerektiğini belirtti.

Çalışma yaşamındaki şiddetin önlenmesi için HAK-İŞ’in önerilerinden bazıları şöyle sıralandı:

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması

ILO 190’ın onaylanması

Kadın ve aile dostu işyerlerinin teşvik edilmesi

Cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinin giderilmesi

Bakım yükünün toplumsal bir mesele olarak ele alınması

Şiddet mağduru çalışanlara hukuki ve psikolojik destek sağlanması

Dijital platformlarda şiddeti özendiren içeriklerle etkin mücadele edilmesi

Şimşek, HAK-İŞ’in etkin bir “Şiddeti Önleme ve İzleme Komitesi” kurulması çağrısını yineledi.

“Birlikte güçlü, birlikte kararlıyız”

Kadınların, çocukların ve tüm insanların güven içinde yaşayabileceği adil bir dünyanın mümkün olduğuna inandıklarını vurgulayan Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı: “Kadına yönelik şiddet ve her türden istismar karşısında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yarım asırlık sendikal mücadelemiz, bu konuda duruşumuzu daha kararlı kılıyor. Şiddetin her türlüsü son bulana kadar kadın–erkek birlikte mücadele edeceğiz.”