Son Mühür/ Merve Turan - Yerel tohumların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı içinde hizmet veren Şehit Muhittin-Ayşe Dudu Sağıroğlu Tohum Bohçası’nda üretim ve paylaşımı aralıksız sürdürdü.

2024 Ekim–2025 sezonunda toplam 246 bin 81 paket tohum hazırlandı. Bu paketlerin 201 bin 936’sı ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Türkiye geneline yaygın dağıtım

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanan yerel tohumlar özenle korunarak çoğaltıldı ve yeniden üretime kazandırıldı. Son bir yıl içerisinde 1354 kargo gönderimi yapılırken, her gönderide ortalama 69 çeşit tohum yer aldı.

Merkezde elden dağıtım yöntemiyle 45 çeşitten oluşan 1166 tohum paketi vatandaşlara ulaştırıldı. Açılışlar, festivaller ve çeşitli etkinlikler kapsamında ise toplam 56 bin 40 paket tohum dağıtıldı. Bugüne kadar yapılan toplam dağıtım miktarı 600 bin paketi geçti.

Merkeze 73 vatandaş tarafından getirilen tohumlar envantere dahil edilirken, yaklaşık 120 bin paket tohum yeni dağıtımlar için hazır hale getirildi. Paketleme ve dağıtım süreci merkezde devam etti.

“Yerel tohum için güçlü bir dayanışma ağı kuruldu”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde, son bir yılda yüz binlerce yerel tohumu Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırdıklarını belirtti. Bu süreçte yalnızca dağıtım yapılmadığını vurgulayan Ünsal, vatandaşların kendi ürettikleri tohumların da kabul edilmesiyle güçlü bir dayanışma ağı oluşturulduğunu ifade etti.

Yerel tohumların yaşatılmasının sürdürülebilir tarım ve sağlıklı gıdaya erişim açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ünsal, Karşıyaka Belediyesi olarak bu alandaki çalışmaları büyüterek sürdürmeye ve yerel tohumu korumaya devam edeceklerini kaydetti.