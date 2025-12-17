Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren banka maaş promosyonu süreci iptal kararıyla sonuçlandı. Bankalar tarafından sunulan promosyon tekliflerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan komisyon görüşmesi sona ererken, şartnameye uygun teklif sunulmaması nedeniyle ihalenin oy birliğiyle iptal edildiği açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, şartnamede promosyon bedelinin en az 85 bin TL olması öngörülmesine rağmen, bankaların İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri için sunduğu tekliflerin bu tutarın oldukça altında kaldığı belirtildi. Bu nedenle komisyon, promosyon ihalesini iptal etme kararı aldı.

İZENERJİ, İZELMAN, İZDOĞA, EGEŞEHİR ve İZTARIM gibi şirketler için bankalar tarafından verilen 30 bin TL ile 60 bin TL arasındaki tekliflerin, belirlenen asgari şartı karşılamadığı ifade edildi. Komisyonun değerlendirmesinde, çalışanların ekonomik koşulları ve beklentileri dikkate alınarak şartnamenin bağlayıcılığına vurgu yapıldı.

Gül: Promosyon kabul edilebilir değil!

Promosyon ihalesi sonrası açıklama yapan DİSK İzmir Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, “ hem Alacaklarımız hem de havuzdaki arkadaşlarımız için mücadelemiz sürüyor. Dün CHP’li milletvekilleri ile görüşme gerçekleştirdik. Oradan gelecek haberi beklemekteyiz. 3 yıl önce 27 bin emekçiyi ilgilendiren promosyon ihalesi gerçekleştirildi. Elimizden geldiği kadar bürokratlarla ortaklaşa daha fazla promosyon alınması için mücadele ediyoruz. Kurumlar yalnız girdiğinde hangi aşamaya bütün girildiğinde hangi aşamaya girilir gördük. Kabul edilir bir şey olmadığı için oy birliği ile ihalesinin iptalini ve yeniden yapılacak ihaleyi hangi yöntemle ilerleteceğimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Bugün yapılan ihale oy birliği iptal edildi” diye konuştu.