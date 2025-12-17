Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’in köklü sağlık kurumlarından Bozyaka Hastanesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 22 Aralık’ta kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Bu karar, binlerce hastaya şifa dağıtan hastanenin duvarları arasında meslek hayatlarını geçiren bine yakın sağlık çalışanı için ise hüzünlü bir vedaya dönüştü. İzmir Sağlık Müdürlüğü ‘kapanışa özel’ bir video klip hazırlıyor.

1958 yılında Buca’da kurulan, 1995 yılında ise şu anki yerine taşınan İzmir Bozyaka Hastanesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılıyor. Hekim ve sağlık personelleri ameliyatı planlanan hastaların bir an önce ameliyat edilip taburcu edilmesi, hastanede bulunan demirbaş ve tıbbi malzemelerin diğer sağlık kuruluşlarına gönderilmesi için yoğun bir çaba sarf ederken, bir yandan da koridorlarında, ameliyathane salonlarında yüzlerce anı biriktirdikleri hastanelerine veda etmenin hüznünü yaşıyor. İzmir Sağlık Müdürlüğü hastanedeki anıların yaşatılması amacıyla bir video klip hazırlıyor. Klipte sağlık çalışanlarının ve hastane yöneticilerinin röportajlarına da yer verilecek.

“Çok kısa bir süre sonra yine buradayız arkadaşlar…”

Hazırlanan video klip kapsamında hastane bahçesinde tüm personelin katılımı ile hatıra fotoğrafı çekildi. Hatıra fotoğrafı çekilirken, kuruma önemli katkılar sunan Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Enes Toklu’nun, “Kısa bir süre sonra yeniden burada buluşacağız” dediği ifade edildi. Hastane boşaltıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından bir yapım ihalesi gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre 400 yataklı yeni hastanenin hızlı bir şekilde tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor. Bakanlık tarafından hastanenin 2, 2,5 yıl içerisinde hizmete açılması bekleniyor.

Tercihler başladı, sağlık personeli İl Sağlık Müdürü Kul’a teşekkür etti

Öte yandan hastanede görevli sağlık personelleri için tercihler açıldı. Çalışanlar İzmir’deki beş sağlık kuruluşunu tercih edebilecek. Hizmet puanları ve ikametleri dikkate alınarak görevlendirmelerin yapılacağı ifade ediliyor. Son Mühür’e konuşan sağlık personelleri, kendilerine tercih kolaylığı sunan İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul ve ekibine teşekkür etti.