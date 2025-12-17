Son Mühür/ Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Ege Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Musa Alcı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Törende YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Prof. Dr. Musa Alcı’yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Rektörlük görevine atanmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Prof. Dr. Musa Alcı, Ege Üniversitesi’nin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif gücünü gençlerin geleceğe nitelikli biçimde hazırlanması için seferber edeceklerini söyledi.

Ege Bölgesi’nin ilk, Türkiye’nin dördüncü üniversitesi olan Ege Üniversitesi bünyesinde yaklaşık çeyrek asırdır görev yaptığını belirten Alcı, üniversitenin kuruluşunun 70. yılında bu görevi üstlenmiş olmaktan gurur duyduğunu ve taşıdığı sorumluluğun bilincinde olduğunu vurguladı.

Araştırma ve eğitim öncelikli yönetim

Yeni dönemde üniversitenin kaynaklarının öncelikle bilim, araştırma ve eğitim alanlarında kullanılacağını kaydeden Alcı, köklü akademik gelenek doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda daha üst sıralara çıkmak için çalışacaklarını ifade etti.

Dijitalleşme ve otomasyon uygulamalarıyla idari ve akademik personelin iş yükünü azaltmaya yönelik adımlar atılacağını belirten Alcı, adil, şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışıyla üniversite mensuplarının kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bilim, teknoloji ve topluma hizmet vurgusu

Üniversitelerin temel görevlerinden birinin topluma hizmet olduğunu belirten Prof. Dr. Musa Alcı, sosyal sorumluluk ve bilim iletişimi çalışmalarına daha fazla önem verileceğini dile getirdi. Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve teknoloji transfer süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Alcı, Yükseköğretim Kurulu 2030 Yol Haritası ile Türkiye Yüzyılı ve Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda nitelikli bilim ve teknoloji üretimine odaklanacaklarını ifade etti.

Altyapı sorunları için master plan

Üniversite binalarının önemli bir bölümünün eski olduğunu belirten Alcı, altyapı sorunlarının kalıcı biçimde çözülmesi amacıyla bina ve altyapı master planı doğrultusunda çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Ege Üniversitesi ailesi olarak huzurlu bir eğitim ve çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Alcı, üniversiteyi Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen bilim üretim merkezlerinden biri haline getirmek için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.