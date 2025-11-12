İzmir’in Bayraklı ilçesinde sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda iş yeri sahibi H.E. hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Saldırı, akşam saatlerinde Çay Mahallesi 2109 Sokak’ta meydana geldi.

5 şüpheli otomobille geldi, ateş açtı

Edinilen bilgilere göre, otomobille bölgeye gelen 5 şüpheli, H.E.’nin iş yerine yaklaşarak ateş açtı. Kurşunlar iş yeri sahibi H.E., oğlu S.E. ve müşteriler S.D. ile Y.D.’ye isabet etti. Saldırganlar olay sonrası otomobille kaçtı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.E. İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar S.E., S.D. ve Y.D. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

S.E.’nin hayati tehlikesi sürüyor

Tedavi altındaki yaralılardan S.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer iki yaralının durumunun daha stabil olduğu belirtildi.

Şüpheliler silahla yakalandı

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliler A.D., D.D., E.D., S.D. ve M.D.’yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.

Soruşturma derinleşiyor

Gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği aktarıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve tanık ifadelerinin incelendiği bildirildi.