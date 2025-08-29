İzmir’in Urla ilçesinde Çeşmealtı Sahili’nde bir marinada çıkan yangın, bir teknenin alev almasıyla 5 teknenin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının Nedeni

Edinilen bilgiye göre, marinada tadilat yapılan bir teknenin elektrik aksamından çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Yan teknelere sıçrayan alevler toplamda 5 teknenin zarar görmesine yol açtı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını hızla kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

5 Tekne Yandı

Yangın sonucu 5 tekne kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Maddi hasarın boyutunun araştırıldığı belirtildi.