Son Mühür/Gamze Eskiköy- Çeşme kıyılarında son günlerde yaşanan toplu orkinos ölümleri, bölgede endişe yarattı. En son 2008’de görülen benzer olayın ardından yeniden ortaya çıkan toplu ölümler, gözleri balık çiftliklerine çevirdi. Uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları farklı açıklamalar yaparken, resmi kurumlardan henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Geçtiğimiz günlerde Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Et, Balık ve Su Ürünleri Sanayi Meclis Üyesi Musa Nedim Anbar, ölümlere neden olan bakterinin adının “Lactococcus garvieae” olduğunu açıklamış ve “Ölü balıklardan numune alınsın, sonuçlar kamuoyuna duyurulsun” çağrısında bulunmuştu. Bugün gazetemize konuşan Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler ise, “Bu işin esas patronu Tarım Bakanlığı. Resmi açıklamayı onların yapması lazım” dedi.

Balıkları kesip, yiyorlar!

Gazetemize konuşan Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler şu değerlendirmelerde bulundu:

Balıklara sürekli antibiyotik veriyorlar. Antibiyotik sürecine cevap vermeyen hayvanları dışarı attıklarını düşünüyoruz. Bu bakteri her yere yayılıyorsa, neden Seferihisar’daki çiftlikteki balıklar sağlıklı? O balıklar da hastalığa yakalanıyor ancak sadece çiftlikten çıkarılıyor. Denizde ölü balık görülmesi ve kanlı, vahşet görüntüleri yaşanıyor. Halkımız bu balıkların yenilmemesi yönünde uyarıldı ama buna rağmen lokantalarda çalışan işçilerin bu balıkları kesip yediğini gördük. Biz bunu birebir gördük, dinledik”

Balık ölümleri 400’e ulaştı!

Ayrıca, Çeşme kıyısında ölümlerin hızla arttığını dile getiren Güler, ölü balık sayısının 400’e ulaştığını söyledi. “Kooperatif balıkçıları da konuşuyor. Geçen gün yine kıyıya vuran balıklar oldu. Her gün yeni balıklar kıyıya vuruyor”dedi.