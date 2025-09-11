İzmir’in Urla ilçesi Yeni Mahalle Dere Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanında dün akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre, R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahlı saldırı ve yaralanmalar

Kavga sırasında R.G., yanında bulundurduğu tabancayı çıkararak Angun’a ateş etti. Olayda Angun ile birlikte mekanda bulunan Ü.A. (23) ve D.T. (27) de yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaşama tutunamadı

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada müdahaleye alınan Selin Angun, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının ise tedavisi sürüyor.

Zanlının ölümü

Olayın ardından kayıplara karışan zanlı R.G., ilçede saklandığı evde ölü olarak bulundu. Zanlının intihar ettiği tahmin ediliyor.