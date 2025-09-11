Altınordu FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 4. haftasında Adana 01 FK’ya konuk olacak. Sezona 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle başlayan İzmir temsilcisi, deplasmandan puan çıkararak moral bulmayı hedefliyor.

Teknik Direktör Namet Ateş, geçtiğimiz hafta 24 Erzincanspor karşısında oynadıkları maçı değerlendirerek, oyunun genelinde üstün olduklarını ancak skora yansıtamadıklarını dile getirdi. Ateş, “Evimizde iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Erzincan karşısında 13 şutumuz vardı ama gol bulamadık. Bu biraz tecrübesizlik ve baskı altında doğru vuruş yapamamakla ilgili. Oyun olarak rakibimize üstünlük sağladık ama sonucu değiştiremedik” dedi.

“Adana deplasmanı iklim ve atmosfer olarak zor”

Adana 01 FK maçına dair görüşlerini aktaran Ateş, rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtti:

“Adana’da deplasman oynamak her zaman zordur, bu mevsimde daha da zordur. Hem hava şartları hem atmosfer ağırdır. Adana 01 FK sezon başında iddiasını ortaya koydu ve transferlerini buna göre yaptı. Kadro alternatifleri çok fazla, üçlü, beşli ve dörtlü sistemleri rahatlıkla oynayabiliyorlar. Santraforlarının gol becerisi ve tecrübesi üst düzey. Bu nedenle bizim için çok zor bir maç olacak. Ancak biz de zor maçlara karşı planlarımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. Puanla dönmeyi hedefliyoruz.”

Altınordu’nun Adana 01 FK karşısındaki mücadelesi cumartesi günü oynanacak.