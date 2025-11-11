İzmir’in Urla ilçesinde bir sitenin tenis kortunda meydana gelen elektrik arızasını gidermek için çalışma yapan 22 yaşındaki elektrik işçisi Alican Gürer, yaklaşık 3 metre yüksekliğe çıktığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İçmeler Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Gürer’in düştüğü alanda ilk müdahalesi yapıldı.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan elektrik işçisi, ambulansla Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen Alican Gürer hayatını kaybetti. Genç işçinin vefatı yakınları ve iş arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

Elektrik akımına kapılma ihtimali araştırılıyor

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, ilk değerlendirmelere göre Gürer’in elektrik akımına kapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi. İş kazasının tüm yönleriyle araştırıldığı ve olayın nasıl meydana geldiğinin detaylıca incelendiği aktarıldı.