Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım Ayı olağan meclis toplantısının 5. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

Toplantının gündemine ulaşım maddesi geldi. İZBAN A.Ş.’nin yeni ücret tarifesi, önceki meclis kararlarına rağmen yeniden değerlendirilme ihtiyacı doğduğu için tekrar meclise sunuldu. İZBAN’ın talebi doğrultusunda hazırlanan yeni tarifenin 1 Aralık 2025’ten itibaren geçerli olması planlandı. Acil olmak kaydıyla komisyonlara gönderilen madde yarım saatlik aranın ardından değerlendirilerek meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni tarifeye göre 30 TL'lik biniş ücreti sabit kalacakken öğrenciler için belirlenen 15 TL'lik biniş ücreti 12,5 TL'ye çekildi.

Artı Para Kilometre ücretlerine de indirime gidildi. 20 kilometreden sonra kilometre başına tam biletlerde 1,86 TL olan rakam 1,17 TL'ye, öğrencilerde 1,18 TL olan rakam 0,50 TL'ye, öğretmende 0,92 TL olan rakam 0,525 TL'ye ve 60 yaşta ise 1,16 TL olan rakam ise 0,5875 TL'ye çekildi.

Gündeme gelen önergeye göre 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir ücret tarifesi belirlenmesi planlandı.

ULAŞIMDA ‘ÖĞRENCİ’ YERİNE ‘GENÇ’ DÖNEMİ

İzmir’de toplu ulaşımda gençlere yönelik önemli bir düzenleme gündeme geldi. 7–26 yaş arası gençleri kapsayan “Genç İzmirim Kart / Genç Abonman İzmirim Kart” uygulaması, 1 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek. Bu kapsamda toplu ulaşım tarifelerinde yer alan tüm “öğrenci” ibarelerinin “genç” olarak değiştirilmesi önerildi. Ayrıca düzenlemede, uygulamadan “7 yaşını doldurmuş, 26 yaşını doldurmamış kişilerin yararlanabileceği” belirtildi.

Teklif, mecliste görüşüldü ve oy çokluğu ile kabul edildi.

TEKİN: KOMİSYONDA ALINAN KARAR İLE BURADAKİ KARAR UYUŞMUYOR

AK Parti Meclis Üyesi Ercan Tekin, “ Tarifeyi aynen geçireceğimize dair herhangi bir karar duymadık. İçerdeki karar ile bu alınan karar uyuşmuyor. Öğrenci ile ilgili ibare kesinlikle kaldırılacak diye bir şey yoktu. Mevcut kararı oylamak için oy birliği verdik” dedi.

YILDIZ: ÖNERGE İÇERİĞİ DIŞINDA KARAR ONAYLANDI”

Komisyonda alınan karar ile meclise gelen önergenin uyuşmadığını söyleyen AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “ Usul esas bakımından yanlış. 20 ve 21. Madde birbirinden bağımsız. 20. Maddeye oy çokluğu verdik . İçerdeki harcadığınız zamana ve verdiğimiz emeğe saygısızlık. İZBAN’ın yönetim kurulu kararına fiyat tarifesine oy birliği verdik. O gün bu meclisten o karar geçerken, 2 İZBAN’ın yönetim kurulu kararı var. Fiyat tarifesinin üzerinde bir fiyat getirdiniz dedik ve ret oyu kullandık. Fiyat tarifesine yine oy birliği veririz ancak bu kararı biz komisyonda konuşmadık. Buraya gelen metne baktığımızda önergenin içeriğinde olmayan metni onayladık. Öğrenci yaşını düşürüyorsunuz” diye konuştu.

YETER: ERCAN BEY’E OKUNMASINI BİZZAT İSTEDİM

Komisyon kararının ardından metnin Ercan Bey’e okunmasını talep ettiklerini belirten Candaş Yeter, “Komisyon kararını aldıktan sonra Ercan Bey’e okunmasını istedik. Bunu mecburen yapmak zorundayız. Bunun üzerine oy birliği alındı. Mevcut şube müdürüne yazdığımız metni okumasını bizzat istedim” dedi.