Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Eğitim İş Kemalpaşa Temsilcisi Salih Topuk, eğitim ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Orada bir köy var uzakta...

17 kişilik bir köy okulunda öğretmenlik yaptığını, 38 yıldır hizmet ettiğini vurgulayan Salih Topuk, öğretmenlerin öğretmenler gününe mutlu girmediklerini söyledi.

"Kimse ilkokul öğretmenini unutmaz, hayatı boyunca kalbinde taşır. Bugün anne babalar yedi yaşındaki çocuğunu arkasına bile bakmadan öğretmenlere emanet eder. 'Milletvekili maaşlarının öğretmen maaşlarından yüksek olmasın' diyen başöğretmenimiz Atatürk, öğretmenlere ne kadar çok önem verdiğini göstermiştir. Günümüzde ise maaş farklarına sadece gülüyoruz. Mutsuz bir öğretmen sınıfta ne kadar başarılı olabilir."

Geriye gidiyoruz...

"Ülke genelinde eğitim sistemine baktığımızda her geçen gün geriye gittiğini görüyoruz. Kriz günden güne artıyor. Devlet eğitimden yavaş yavaş elini çekiyor. Özel okulların sayısı artıyor. 2002 yılında yüzde iki iken bugün yüzde 25'i aşmış durumda... Bu birilerinin eğitim üstünden ticaret yaptığı anlamına gelir.

Eğitime ayrılan pay yüzde 14'e kadar düşmüş. Bu bütçenin yüzde 74'ü maaşlara, yüzde 9'u SGK primi geriye kalan yüzde 17 pay ile eğitim ihtiyaçları karşılanacak. Bu yeterli olmuyor tabii ki... Öğretim yapılan yerlerin daha sağlıklı olması için, Eğitim çalışanlarının daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için, Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin kaldırılıp, kadrolu öğretmene dönüştürülmesi için bütçenin her yıl arttırılması gerekir."

Öğretmen yetiştirme sistemi değişmeli...

"Eskiden vekil öğretmenler de öğretmen maaşı alırdı. Ücretli öğretmen asgari ücretin altında kalıyor. 2006 yılında Hüseyin Çelik'in bakan olduğu dönemde bu uygulama başladı. Bu uygulama acilen bitmeli Türkiye genelinde 80 bin öğretmen bu şekilde çalışıyor. İzmir'de bu rakam 3 bin küsür... Öğretmen yetiştirme konusunda da hatalar var.

Eğitim Fakültelerinden mezun olan gençler öğretmen olmak için bekliyor. Sınırlandırma yapılmalı... Köy Enstitüleri vardı. Her konuda bilgi sahibi olan öğretmenler yetiştirildi. Öğretmen Liseleri de kapatıldı. Sadece Eğitim Fakülteleri kaldı. Mezunlar iş bulamayınca marketlerde çalışıyor. Okuyan insanları okumayana hizmetçi durumuna getirdik. Sanayide çırak olan kişi öğretmenden daha çok maaş alıyor."

Eğitim, sağlık, adalet...

"Bir ülke için en önemli unsur 23 sene aynı hükümet olmasına rağmen 8 bakan, 17 farklı sistem getirdi. Sağlıkta da öyle..."

Bugün öğretmenler günü...

Topuk, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin yüzünün gülmediğini ifade etti.

"Öğretmenler Günü içi boşaltıldı. Sadece öğretmene hediye alma günü değil ben bunu ayıplıyorum. Alma imkanı olmasa bile öğretmen öğrencisinden kıyafet, ayakkabı kabul etmemeli... Biz öğretmenler çocuklarımıza hediye götürmeliyiz. Bir çikolata, bir boya kalemi... Çiçek yeter. Belki bir kitap olabilir.

Biz de onu kütüphanemizde değerlendiririz. Amacına uygun kutlamalı... Başöğretmen Atatürk'ün yaptıklarını içimize sindirip, çocuklara bunu anlatabilmeliyiz. 87 yıl sonra hala saygıyla sevgiyle 9.05'de onu iki dakika anıyorsak bu çok önemli... Dünyada hiçbir devlet adamı böyle anılmıyor. Bu sevda bitmez. Hala bize ders veriyor.

Eğitim sisteminde 80 bin ücretli öğretmenin kadroya alınması bize verilecek en büyük ödüldür. Başöğretmen tazminatı ve seyyahen zam emekliliğine sayılmıyor. Bu düzeltilmeli... Öğretmen sınıfına girdiğinde aldığı ücretle borcunu, kirayı düşünmemelidir. Bugün emekli bir öğretmen 33 bin emekli maaş alıyor. Ev sahibi değilse nasıl yaşayacak. Sendika temsilcileri birbirleri ile çekişmek yerine bu sorunlar üzerinde yoğunlaşılmalı... '

Köyler mahalle oldu ama...

"Köy isimleri mahalleye dönüşünce sorun bitmiyor. Okullarda sorunlar çözülmeli..."

Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi tekrar yapılıp, Atatürk İlkokul'unda okuyan öğrencileri okullarına dönmeli, Atatürk İlkokulu'da tam gün eğitime geçmeli... Ulucak gelişiyor. Göç alıyor. Sanayi orada, orada da okula ihtiyaç var. Tek okul mecburen ikili öğretime geçildi. Ders süreleri de 30 dakikaya indi."

30 Kasım'da Kemalpaşa'dayız...

"Teröristbaşına kurucu önder denmesi şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Biz de bu nedenle, Başöğretmen Atatürk'ü ve Şehit edilmiş öğretmenleri anmak adına 30 Kasım günü öğretmenlerden oluşan koromuzun konserine herkesi bekliyoruz. Öğretmenlere hakettiği değerin verilmesini istiyoruz."