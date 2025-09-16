Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, artan maliyetler ve kuraklık nedeniyle zor günler yaşayan üreticiye alternatif ürün desteği vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Güzelbahçe Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile geçen yıl başlatılan şeker otu (stevia) projesi, fidelerin toprakla buluşturulmasıyla yeni aşamaya geçti. Belediye, 52 ortaklı kooperatife 15 bin fide desteği sağladı.

Çamlı’da düzenlenen etkinliğe Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay, Kooperatif Başkanı Gurbet Gündüz Gün ve çok sayıda üretici katıldı.

Gazoz tanıtımı yoğun ilgi gördü

Etkinlikte ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan ziraat mühendisi Hilal Balcıoğlu, stevia bitkisinin özellikleri ve kullanım alanları hakkında üreticilere bilgi verdi. Daha sonra Türkiye’de ilk kez Çamlı Kooperatifi tarafından üretilen stevialı gazozlar tanıtıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla katma değerli ürüne dönüştürülen gazozlar, katılımcıların beğenisini topladı.

“Alternatif ürünleri destekleyeceğiz”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, 15 bin fide desteğiyle Çamlı’da önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Stevia, şeker alternatifi doğal bir tatlandırıcı. Bu fideleri toprakla buluşturduktan sonra gazoz gibi katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz. Türkiye’de stevia gazozu ilk defa İzmir’de üretildi. İklim krizinin ağır etkileri ve artan üretim maliyetleri nedeniyle çiftçilerimiz alternatif ürün arayışında. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin gelirini artıracak yeni ürünleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz.”

“Sağlıklı bir gazoz ürettik”

Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Gurbet Gündüz Gün ise süreç hakkında şu bilgileri verdi:

“Stevia üzerine uzun süredir araştırma yapıyorduk. Talebimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ilettik ve protokol yenilendi. Fidelerimizi damla sulama alanlarına diktik. Yaklaşık 35 gün içinde hasada hazır hale geliyor. Şeker oranı yüksek, nane gibi aromatik bir bitki. Türkiye’de ilk kez stevia gazozunu biz ürettik. Marka ve patent başvurumuzu tamamladık. İlk satışlarımız Güzelbahçe Belediyesi’nin desteğiyle başladı. Beklentimizden öte sağlıklı bir ürün ortaya çıkardık.”

Şeker otunun özellikleri

Stevia, Güney Amerika kökenli, yapraklarından elde edilen özlerle tatlandırıcı görevi gören bir bitki. Sakkarozdan 400 kat daha tatlı aromaya sahip olan stevia, Brezilya, Kore ve Çin’de doğal tatlandırıcı olarak yaygın kullanılıyor. Isıya dayanıklı olması, düşük kalori içeriği ve acı tat bırakmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda sigarayı bırakmak isteyenlerin de tercih ettiği bu bitki, şeker tüketimini azaltarak daha sağlıklı ürünlerin üretilmesine imkan tanıyor.