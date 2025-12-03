Son Mühür / Atakan Başpehlivan SKAL International İzmir Kulübü turizm sektörüne değer katan kişi ve kurumların başarılarını onurlandırmak amacıyla sektörün önemli buluşma noktası olan 19. İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı (TTİ) kapsamında Fuar İzmir’de, geniş katılımlı bir ödül töreni gerçekleştirdi.

Aydın Topbaş: Bizler kentimizin potansiyelini ortaya çıkarmayı planlıyoruz

İzmir Turizminin Yıldızları başlığıyla düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve İzmir’in turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya çalıştıklarının altını çizen SKAL İzmir Başkanı Aydın Topbaş, “Bugün burada Ege’nin incisi İzmir’e enerjisiyle ve emeğiyle değer katan gerçek yıldızlar ile bir aradayız.

Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bizler kentimizin potansiyelini ortaya çıkarmayı planlıyoruz. İzmir 8500 yıllık tarihi, benzersiz gastronomisi ve kurvaziyer limanının sunduğu yeni limanlarla Akdeniz’in de yeni limanı olmaya adaydır.

Bugün burada sadece ödülleri takdim etmiyoruz, geleceğe söz veriyoruz. Unutmayalım ki, bir yıldız tek başına parlak olabilir ancak bir araya gelen yıldız kümeleri gökyüzünü aydınlatabilir.”

İzmir Turizminin Yıldızları Töreni’nde ödül alan isimler ise şu şekilde:

Sürdürülebilir Gastronomi Ödülü: Yılmaz Çevikkaya

Turizmde güven ve istikrar Ödülü: Mehmet Bastıyalı

Sektörün Öncüsü ve Sesi Ödülü: Mehmet İşler

Azim İnanç ve Başarı Ödülü: Sevil Görgülü

Basın Duayeni Ödülü: Mehmet Kurt

Yerli Zincir Marka Ödülü: Oğuz Akçura

Yerel Habercilik Ödülü: Aylin Süphandağlı

Hizmet ve Temsil Ödülü: Kıvanç Meriç

Eko ve Turizm Ödülü: Levent Köstem

Üstün Başarı Ödülü: Mehmet Maraşlı

Turizmde Vizyoner Yatırımcı Ödülü: Ahmet Oğuz Özkardeş

SKAL Prestij Ödülü: Merve Arkas