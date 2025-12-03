Bornova Belediyesi, İzmir’in köklü yapılarından Dramalılar Köşkü’nün tarihi hamamını restore ederek Galeri Hamam Sanat adıyla hizmete açtı. Türk resim tarihinin önemli ustalarının eserlerinin yer aldığı “Küçük İşler Büyük İmzalar” sergisiyle başlayan sanat yolculuğu, yapının kültür hayatındaki yerini güçlendirdi.

Dramalılar Köşkü’nün tarihsel geçmişi yapıya ayrı bir kimlik kazandırıyor

Bornova Erzene Mahallesi’nde yer alan Dramalılar Köşkü’nün inşa tarihi kesin olarak bilinmese de, 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başına tarihlendirildiği ifade ediliyor. Kompleks; ana köşk binası, hamam, mutfak, müştemilat ve ahır gibi bölümlerden oluşuyor. Zamanla yapılan plansal değişikliklerle yeni işlevler kazanan yapı, uzun yıllar konut olarak kullanıldı.

Belediyenin satın alma süreci yapının kaderini değiştirdi

Köşk, 2010 yılında Bornova Belediyesi tarafından Dramalılar ailesinden satın alınarak sanat ve kültür amaçlı kullanılmaya başlandı. Müze işlevi üstlenen yapı, özellikle hamam bölümünün restorasyonuyla yeni bir sanat mekânına dönüştürüldü. Böylece İzmir’in kültürel mirasına hem koruyucu hem de geliştirici bir yaklaşım kazandırılmış oldu.

Özel araçla ulaşım rotası kolaylık sağlıyor

İzmir merkezden yola çıkan ziyaretçiler, D300 üzerinden Hilal yönüne devam ederek Erzene istikametine ulaşabiliyor. İstanbul Caddesi Yanyolu ve Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi rotasını izleyenler, Galeri Hamam Sanat’ın bulunduğu noktaya rahatlıkla erişebiliyor.

ESHOT hatlarıyla Bornova’dan kolay erişim

Toplu taşıma ile gitmek isteyenler için Galeri Hamam Sanat’a ulaşım oldukça pratik. Aşağıdaki hatlarla "Erzene Muhtarlık" durağında inen yolcular, kısa bir yürüyüş sonrası galeriyi ziyaret edebiliyor:

365 Kayadibi – Evka 3 Metro

565 Evka 4 – Bornova Metro

566 Evka 4 – Bornova Metro

584 İnönü Mah. – Bornova Metro

585 Evka 4 – Bornova Metro

Galeri Hamam Sanat, yalnızca sergi alanı olmanın ötesinde, İzmir’in kültürel belleğini yaşatan bir durak niteliği taşıyor. Dramalılar Köşkü’nün tarihi dokusu ile modern sanatın buluştuğu bu mekân, Bornova’nın kültür haritasında yeni bir merkez olarak konumlanıyor.