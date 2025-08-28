Son Mühür/ Emine Kulak - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) açılışına katılması bekleniyordu. Ancak Özel’in, aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Gazze gündemiyle yapılacak olağanüstü toplantıya katılacağı öğrenildi.

Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada TBMM’deki tüm partilere çağrıda bulunarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sessiz kalışına CHP’nin gönlü razı değildir. Mesele Meclis’te enine boyuna konuşulmalı, Filistin’e nasıl sahip çıkılacağının kararı hep birlikte verilmelidir. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz” demişti.

CHP Lideri, bu nedenle İzmir’deki fuar programını iptal ederek Ankara’daki kritik görüşmelere odaklanacak.