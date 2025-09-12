İzmir’in Torbalı ilçesinde zincir market ürünlerini taşıyan 52 yaşındaki tır şoförü Ahmet Vedat Şahin, park halindeki aracında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın Meydana Geldiği Yer

Olay, Torbalı ilçesi Çapak Mahallesi’nde meydana geldi. 34 EZB 352 plakalı tır, zincir markete ait depoya malzeme boşaltmak için park edildi.

Sabah Saatlerinde Ortaya Çıktı

Şoför Şahin, geceyi aracında geçirdi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen depo çalışanları, malzemeleri almak için şoförü uyandırmaya çalıştı. Uzun süre cevap alamayan çalışanlar, şüphelenerek tırın camını kırıp içeri girdi.

Şoförün Hayatını Kaybettiği Belirlendi

Araçta hareketsiz halde bulunan Ahmet Vedat Şahin için sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk incelemede Şahin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili İzmir Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.