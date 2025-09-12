Son Mühür/ Begüm Mol- Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış, Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Gönüllü esası ile çalışan 150 yıllık İyilik Hareketi

Başı dara düşenleri yanında yer alan Kızılay, gönüllü esası ile 40'dan fazla ülkeye hizmet ediyor. İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış, gözünü budaktan arınmadan ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışan gönüllü ordusu ile sel, deprem, yangın felaketlerinde yaraları ilk saranın Türk Kızılay olduğunu belirtti.

"İzmir depremi, asrın felaketi, orman yangınları gibi afetlerde bağışçılarımızdan gelenleri ilettik. İyilik Hareketi büyümekte... Türk Kızılay bir dernek statüsünde 150 yıldır kamu yararına çalışıyor. Bir devlet kurumu değil. Yanlış bilgilerle, kötülemelerle bu iyilik hareketine engel olmak isteyenler var ama biz çalışmaya devam ediyoruz. Çevremizde savaşlar var. Dünyanın en büyük iki insani yardım kuruluşundan biri olan Kızılay, Genel Başkanımız Fatma Meriç önderliğinde ihtiyaç sahiplerine ilk çorbayı ulaştıran kuruluştur... "

İyilik kazanır

"Bu iyilik hareketini yönetirken kimsenin karalamalarına izin vermiyor. Büyütmeye çalışıyoruz. Kötülüğün değeri daha fazla da olsa sonunda iyilik kazanır. Yapılan tüm iyiliklerin karşılığı bir gün geri döner"

Güvenli kan temini

"Kızılay, 3 milyon kanı yönetir. Asla para ile satmaz. Gece gündüz demeden ihtiyaç sahibinin isteğinin yerine getiririz."

Kan bağışı için

"Kendi sağlıkları ve kan ihtiyacı için erkekler yılda 4, kadınlar ise 3 kez kan vermelidir. Şu an kan stoğunda bir sıkıntı yok ama ne zaman ne olacağı belli olmaz hazırlıklı olmalıyız "

Gıda gereksinimleri

"Afetzedelerin gıda gereksinimlerin sağlamak görevimiz... 300 mobil mutfağımız ile hemen olay yerine koşarak en azından sıcak bir çorba sunıyoruz."

Aş evi

"Adalet Bakanlığının da destekleri ile Denetimli Serbestlik Buca Yerleşkesi'nde aş evi açıldı. Evlere de sıcak yemek dağıtılmaya başlandı. Daha çok insana ulaşmak için bu iyilik hareketini büyütmeye çalışıyoruz. Kurban bağışlarını yıl boyunca dağıtıyoruz. Kavurma ve kıyma şeklinde konserve kutularda gönderiyoruz. "

Gönül bohçası

"Yeni doğan bebekler için hazıladığımız paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. "

Gönüllüleri bekliyoruz..

İzmir'de 15 şube ile hizmet eden Türk Kızılay'ı, gönüllü olmak isteyenleri şubelere bekliyor.

İyilik her kapıyı çalar...

Evinizde yer alan kullanılabilir eşyaları da Kızılay'a bağışlayabilirsiniz.