Son Mühür/Merve Turan- Rize Valiliği’nin daveti ve Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu (EGE RİDEF) organizasyonuyla İzmir ve Ege Bölgesi’nden bir grup gazeteci, 4–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında Rize’de ağırlandı. Program kapsamında bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yerinde inceleyen gazeteciler, şehrin eşsiz doğasını yakından tanıma imkânı buldu.

Karadeniz manzaraları İzmir’de hayat buldu

Rize gezisine katılan gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz, seyahat boyunca objektifine yansıyan kareleri bir sergide buluşturdu. Erçetingöz’ün “Rize’den İzmir’e” başlığıyla hazırladığı fotoğraf sergisi, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür ve Sanat Merkezi’nde 7 Ekim 2025 tarihinde açıldı.

Serginin açılış töreni, 7 Ekim Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirildi. Etkinliğe İzmirli ve Rizeli sanatseverlerin yanı sıra bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

“Rize’nin güzelliklerini yağmuruyla birlikte getirdik”

Açılışta konuşan Esat Erçetingöz, bu serginin kariyerindeki 53. kişisel sergi olduğunu belirterek, “Bu sayı Rize’nin plaka koduyla aynı. Tesadüf ama anlamlı. Bugün maviyle yeşilin buluştuğu şehrin güzelliklerini, yağmuru ve doğasıyla birlikte İzmir’e taşıdık.” dedi.

EGE RİDEF’ten teşekkür mesajı

Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, Rize Valiliği’nin davetiyle gerçekleşen gezinin bölgesel tanıtım açısından büyük katkı sağladığını vurguladı. Koç, “Valiliğimizin misafirperverliği ve Rize’nin tanıtımı için emek veren gazeteci dostlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Federasyon Genel Başkanı Mehmet Topaloğlu ise konuşmasında, sergide yer alan 60 fotoğrafın binlerce kare arasından seçildiğini belirterek, “Emekleriyle Rize’yi İzmir’e taşıyan Esat Erçetingöz’e ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti’nden kutlama

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Erçetingöz’ün üretkenliğine vurgu yaparak, “53. kişisel sergisini açan değerli bir meslektaşımızı kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Rize lezzetleri İzmir’de tat bıraktı

Konuşmaların ardından sergi gezildi. Törenin sonunda davetlilere Rize simidi, koloti peyniri, karalahana sarması, mısır ekmeği, enişte lokumu ve kokulu üzüm gibi yöresel lezzetler ikram edildi. Kemençe ve tulum eşliğinde Rize yöresine ait halk oyunları sergilendi.

Sergi 15 Ekim’e kadar açık

Karadeniz’in doğasını ve insanını yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi, 15 Ekim 2025 tarihine kadar Türkan Saylan Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.