Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Ednan Arslan, İzmir’in opera binası başta olmak üzere birçok yatırımının merkezi idare tarafından engellendiğini belirterek, yerel yönetimlerin baskı ve kesintilerle iş yapamaz hale getirildiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Arslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projelerinin görmezden gelindiğini vurguladı.

“Yapay karşıtlık üzerinden siyaset yapılıyor”

AK Parti’li temsilcilerin İzmir’deki yatırım eksikliklerini örtbas etmek amacıyla “Mavişehir var, Limontepe yok” söylemi üzerinden siyaset yaptığını ifade eden Arslan, bu yaklaşımın gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Opera binası projesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tercihiyle durmadığını söyleyen Arslan, projenin merkezi idarenin tasarruf genelgeleri ve izin süreçleri nedeniyle bekletildiğini kaydetti.

“Opera binası bakanlık iznine bağlandı”

Merkezi idarenin, İzmir’in opera binasını dahi bakanlık iznine bağladığını belirten Arslan, “Önce ‘neden tamamlanmadı’ diye soruyorlar, sonra da sanki kendileri bekletmemiş gibi ‘neden Limontepe’de yok’ diyerek ayrımcılık yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Arslan, İzmir’in mahalleler üzerinden ayrıştırılmasına tepki gösterdi.

“Hizmet önceliği semt isimleri değil, toplumsal ihtiyaçlar”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet üretirken ayrım yapmadığını vurgulayan Arslan, belediyenin özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar ve gençleri sosyal politikalarının merkezine aldığını söyledi.

“İnsan hayatı sadece temel ihtiyaçlara indirgenemez” diyen Arslan, kültür, sanat ve eğitimin insanca yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

49 milyon TL’lik eğitim desteği, ücretsiz yemek ve sosyal hizmetler

Arslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025–2026 eğitim döneminde yaklaşık 14 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine toplam 49 milyon TL kırtasiye desteği sağlanacağını açıkladı.

Üniversite öğrencilerine ücretsiz sıcak yemek, Bornova ve Çiğli’de ücretsiz çamaşırhane, taşınma sürecinde nakliye desteği sunulan projelere de dikkat çekti.

200 bini aşkın öğrenciye beslenme paketi

Okul Beslenme Paketi uygulamasıyla yalnızca 2025 yılı içinde 200 bini aşkın öğrenciye ulaşıldığını belirten Arslan, okullardaki temizlik sorunlarına karşı Okul Hijyen Paketleri dağıtıldığını aktardı. “Eğitim Köprüsü” projesiyle eğitimde dayanışmanın güçlendirildiğini ifade etti.

Sınav desteği, psikolojik danışmanlık ve yabancı dil projeleri

Sınavlara hazırlanan gençler için Sınav Destek Merkezleri kurulduğunu belirten Arslan, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin de sunulduğunu söyledi.

YKS ücretlerini karşılayamayan öğrencilerin sınav ücretlerinin belediye tarafından ödendiğini vurgulayan Arslan, yapay zeka destekli matematik öğretimi, Dil Destek Sınıfı ve English Speaking Club projeleriyle öğrencilerin akademik gelişiminin desteklendiğini aktardı.

“İzmir neden hak ettiği yatırım payını alamıyor?”

Açıklamasının sonunda merkezi idareye sorular yönelten Arslan, “Öğrencilerine bir öğün yemek veremeyenler, okullardaki hijyen sorununu çözemeyenler İzmir’i eleştiriyor.

İzmir neden merkezi idareden hak ettiği yatırım payını alamıyor? Metro ve raylı sistem projeleri neden yıllarca onay bekliyor?” dedi.

“Polemik değil, icraat üretiyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin algı yönetimi değil, somut hizmet ürettiğini belirten Arslan, tüm engellemelere rağmen İzmir için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.