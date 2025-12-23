Son Mühür - Zafer Partisi Torbalı İlçe Başkanı Ali Farhan, saldırının hedefi oldu. Olay ise, Farhan'a ait olan kasap dükkânını açtığı sırada gerçekleşti. Kar maskeli biri ve beraberindeki iki kişi arkadan Farhan'a saldırarak Farhan'ı hedef aldı. Saldırganların olayın ardından kaçtığı öğrenilirken, başkan Farhan'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İl Başkanı’ndan saldırı cevabı: Erkek adama yakışmayacak davranış!

Konuyla ilgili Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, “Torbalı’da ilçe başkanımız kasap esnafı. Dükkanını açarken kar maskeli biri ve beraberindeki iki kişi arkadan saldırmış. Sonrasında da kaçıyor. Maske bir, arkadan saldırma iki, kaçma üç… Erkek adama yakışmayacak davranış sergiliyorlar. Başkanın sağlık durumu iyi. Esnaflıkla ilgili olduğunu düşünmüyoruz… Fakat maskeli olduğu için kim olduğunu bilemiyoruz. Biri için ‘Bu yaptı’ diyemiyoruz. Ortada alçakça bir saldırı var. Erkek adam işi değil. Hem arkadan saldırıyorsun, hem de kaçıyorsun. İşin içeriği araştırılacak, adli mercilere intikal etti. Biz de Zafer Partisi olarak sonuna kadar takipçisiyiz” diye konuştu.