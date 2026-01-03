Son Mühür- Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü, mülkiyetinde bulunan kıymetli bir araziyi sosyal hizmet odaklı bir yatırıma dönüştürmek için düğmeye bastı. İzmir’in turistik ve huzurlu ilçesi Seferihisar’da, "Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi" yapılmak üzere 21 yıllık kiralama ihalesi açıldı. Proje, bölgedeki sosyal donatı ihtiyacını karşılarken yatırımcılara uzun vadeli bir işletme modeli sunuyor.

Yatırımın detayları ve konumu

İhale konusu taşınmaz, Seferihisar’ın Çolakibrahim Mahallesi’nde yer alan 1.029,93 m² yüzölçümlü bir arsa olarak belirtildi. 3301 ada 70 parselde kayıtlı olan bu taşınmazın tahmini bedeli 17.969.853,25-TL olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyen firmaların 539.095,60-TL tutarında geçici teminat yatırması gerekiyor.

21 yıllık kiralama modeli ve inşaat süreci

"Yapım Karşılığı Kiralama" modeliyle gerçekleştirilecek ihalede toplam sözleşme süresi 21 yıl olarak açıklandı. Bu sürenin ilk 2 yılı inşaat dönemi olarak planlandı. Yatırımcı, merkezin yapım maliyetlerini üstlenecek ve inşaat süreci dahil olmak üzere 21 yıl boyunca tesisin işletmecisi olacak.

Kademeli kira ödeme takvimi

İhale şartnamesinde yatırımcıyı teşvik edecek kademeli bir kira planı sunuluyor:

İnşaat Dönemi (1. Yıl): Aylık 20.000 TL sembolik bir kira ile başlanacak.

3. Yıl (İşletme Başlangıcı): Kira bedeli aylık 400.000 TL + TÜFE artışı olarak güncellenecek.

16. Yıl Güncellemesi: Sözleşmenin 16. yılında kira bedeli, günün piyasa rayiçleri ve SPK lisanslı değerleme kuruluşlarının raporları doğrultusunda yeniden belirlenecek.

İhale tarihi ve katılım şartları

Dev ihale, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 10:00’da İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Konak’taki hizmet binasında gerçekleştirilecek. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihaleye katılacak isteklilerin;

En az (B) grubu müteahhitlik karnesine veya benzeri iş deneyim belgelerine sahip olması,

Tahmin edilen bedelin %10'u kadar banka referans mektubu sunması,

Şartnamede belirtilen teknik ve idari belgeleri eksiksiz teslim etmesi bekleniyor.

Sosyal ve ekonomik katkı

Seferihisar’ın demografik yapısı ve iklim avantajları göz önüne alındığında, kurulacak olan "Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi"nin bölge için kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Projenin tamamlanmasıyla hem istihdam olanaklarının artması hem de yaşlı ve engelli bireyler için modern, yüksek standartlı bir bakım alanının oluşturulması hedefleniyor.