Son Mühür- AK Parti İzmir Kadın Kolları’nda görev yapan Serap Ergani, sosyal medya hesabından yaptığı Atatürk karşıtı paylaşım nedeniyle yoğun tepki topladı. Ergani, 13 Kasım’da bir sosyal medya kullanıcısının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili gönderisini alıntılayarak paylaşmıştı. Söz konusu gönderide, “Yunan lider Venizelos, 1934 yılında Kemal Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Hani Yunan’ı denize dökmüştü?” ifadeleri yer aldı.

AK Parti İzmir’den hızlı açıklama

Paylaşımın sosyal medyada hızla gündem olması üzerine AK Parti İzmir teşkilatı harekete geçti. İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, platform X üzerinden yaptığı açıklama ile Ergani’nin görevden alındığını duyurdu.

“Kadın kollarımız ile bağı kesilmiştir”

Dalkıran açıklamasında, Ergani’nin ifadelerinin parti değerleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik asla kabul edilemez, partimizin temel ilke ve değerleriyle tamamen bağdaşmayan ifadelerde bulunan Urla Kadın Kolları mensubu Serap Ergani’nin istifası ivedilikle alınmış, Kadın Kollarımız ile bağı kesilmiştir.”

“Atatürk’e saygı partimizin temel ilkesidir”

Açıklamanın devamında AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Cumhuriyetin kurucu değerlerine bağlılığını sürdürdüğü vurgulandı:



“AK Parti, kurulduğu günden bu yana milletimizin ortak değerlerine ve Cumhuriyetimizin kurucu liderlerine saygıyı temel ilke edinmiş bir siyasi harekettir. Bu ilkeye aykırı tutum ve söylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Görevden alma süreci tamamlandı

İl Kadın Kolları’nın yaptığı resmi açıklama ile birlikte Serap Ergani’nin teşkilatla ilişiğinin kesildiği kesinleşti. Tartışmalı paylaşım sonrası alınan bu karar, parti içinde disiplin yaklaşımının altını bir kez daha çizmiş oldu.