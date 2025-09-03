Edinilen bilgilere göre, Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı Selçuk Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra Torbalı’nın Kırbaş Mahallesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yapmıştı. Uçağın mısır tarlasına düşmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Pilotun kimliği açıklandı

İzmir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, kazada 1994 doğumlu Pilot Berfi Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği bildirilmişti. Hatipoğlu’nun cansız bedeni enkazdan çıkarılırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Valilikten resmi açıklama

İzmir Valiliği, kamuoyuna yaptığı yazılı duyuruda şu ifadeleri kullandı: “Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır.

İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfi Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Cenazesi olay yerinden çıkarıldı

Pilotun cenazesi olay yerinden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazanın nedeni ile ilgili teknik inceleme başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik ekiplerin detaylı inceleme yapacağı aktarıldı. THK ve ilgili kurumların soruşturmayı titizlikle yürüttüğü öğrenildi.