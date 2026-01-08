Yangın, Torbalı’nın Bozköy Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. Saat 04.30 sıralarında çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Evde cansız bedeni bulundu

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, evin içerisinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde, 51 yaşındaki Murat Öncel’in cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Öncel’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

İlk tespit: Elektrikli soba devrildi

Olayla ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde, yangının evde kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Yalnız yaşıyordu, iki çocuk babasıydı

Hayatını kaybeden Murat Öncel’in Torbalı Sanayi Sitesi’nde oto doğrultmacı olarak çalıştığı, iki çocuk babası olduğu ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi. Öncel’in söz konusu evde tek başına yaşadığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Yangınla ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.