İzmir’in Torbalı ilçesinde, dünyaca ünlü bir terlik markasının ürünlerinin taklitlerinin üretildiği bir iş yerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yaklaşık 5 milyon TL değerinde 4 bin çift terlik ve üretim malzemelerine el konuldu. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarmadan kaçak ürün baskını

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Torbalı ilçesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yürüttüğü adli arama ve el koyma çalışmalarında, taklit ürünler ve üretim malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyon sırasında, 4 bin 15 çift taklit terlik, 6 bin 300 adet marka ibareli terlik arka baret, 7 bin 480 adet taklit marka amblemli düğme ve 7 bin 320 adet üretim makinesi bulundu. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğunu açıkladı.

Şüpheliye adli işlem

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin soruşturması ise devam ediyor