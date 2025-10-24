İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Mert Avcı, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı anne ve babasını silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay akşam saatlerinde meydana geldi

Korkunç olay, Torbalı’nın Muratbey Mahallesi’nde bulunan bir sitede akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mert Avcı (32) ile anne ve babası Hatice Avcı (54) ve Sadi Avcı (67) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Avcı, yanında bulunan tabancayla anne ve babasına ateş etti. Ardından silahı kendisine doğrultarak tetiğe bastı.

Silah sesleri mahallede paniğe yol açtı

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde üç kişinin de hareketsiz halde olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mert Avcı ile anne ve babasının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından, üç kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, sitenin çevresinde güvenlik önlemi alarak olay yeri inceleme çalışması yaptı.