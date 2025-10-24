İzmir'de su kesintilerinin ardı arkası kesilmiyor. Bir su kesintisi haberi de Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinden geldi. İZSU tarafından aktarılan bilgiye göre bugün saat 13.00'te bir su kesintisi başlatıldı. Su kesintisinin 16 saat süreceği aktarılırken, suların tekrardan Cumartesi günü sabah 5'de geleceği ifade edildi.

Su kesintisinin sebebi olarak ise, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinin bir bölümünü besleyen 1400 mm çapındaki beton boru isale hattında meydana gelen arıza olarak gösterildi.

Vatandaşlar isyan etti!

Bazı vatandaşlar, su kesintisi bilgisinin kendilerine geç verildiğini ifade ettiler. Bazı vatandaşlar, İZSU'dan kendilerine kesintiden sadece 20 dakika önce bilgilendirme mesajı geldiğini söylediler.

İZSU'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinin bir bölümünü besleyen 1400 mm çapındaki beton boru isale hattında arıza meydana gelmiştir. Borunun aniden parçalanıp açılma riski bulunduğundan, hattın vanalarının saat 13.00’te kapatılması planlanmıştır. Yapılacak bu kesintiden Karşıyaka ve Çiğli bölgesindeki rutin kesinti alanları etkilenecek olup, çalışmaların yaklaşık 16 saat sürmesi öngörülmektedir."