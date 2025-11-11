Olay, Tire’nin Dallık Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede şiddetlenmişti.

İddiaya göre, öfkesine hakim olamayan baba Ş.K., evde bulunan av tüfeğini alarak önce 25 yaşındaki oğlu Aşkın Kaya’ya ateş etmişti. Ardından eşine yönelen Ş.K., Gülşen Kaya’yı da yaralamıştı.

Evin bulunduğu mahallede patlayan silah sesiyle çevredeki vatandaşların panik yaşadığı, bazı komşuların hemen jandarmaya ihbarda bulunduğu öğrenilmişti.

Anne ağır yaralı, oğul yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gülşen Kaya’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yapmıştı.

Kaya, ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Sağlık ekipleri, Aşkın Kaya’nın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kaçan baba için geniş çaplı arama

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan Ş.K. için Tire Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı arama başlatılmıştı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi, yakın çevresi sorgulandı ve kırsal alanlarda çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 3 hafta süren titiz çalışmalar sonunda Ş.K.’nın bir evde saklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri dün düzenlediği operasyonla şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan Ş.K. yoğun güvenlik önlemleriyle adliyede

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ş.K., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına götürüldü.