Son Mühür/ Beste Temel - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü kent genelinde acil durum planını devreye aldı. Toplam 750 saha personeli, 210 araç, 11 mobil pompa ekibi ve kritik noktalarda 24 saat esaslı nöbet sistemi ile olası su baskınlarına karşı hazırlık tamamlandı. Sabah saatlerinde etkili olan yağış da sahada yakından takip edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre sabah Dikili’de metrekareye 41,6 kilogram, Bergama’da 32,6 kilogram yağış düştü. Önceden gerçekleştirilen dere ve hat temizlikleri sayesinde yoğun yağış sularının büyük bölümü kontrollü şekilde tahliye edildi. Foça Fevzi Paşa Mahallesi’nde, tarihi sit kapsamında kalan köprü yapısı nedeniyle deredeki suyun denize akışında sınırlı aksama yaşandı. Bazı noktalarda su birikintileri oluştu, ekipler hızlı müdahaleyle tahliyeyi sağladı.

“24 saat görevdeyiz”

İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde mazgal, yağmur suyu hattı ve dere ağızlarında tüm kontrollerin tamamlandığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “30 ilçede ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağışa göre tüm birimlerimiz görev başında. Göllenme riski olan noktalar için 24 saat nöbet sistemi uygulamaya alındı. Vatandaşlarımızın mazgal önlerine araç park etmemesi ve yağmur suyu sistemlerine atık bırakmaması büyük önem taşıyor.”

Yağmur öncesi hazırlık tamamlandı

Yağışlar başlamadan önce kent genelinde geniş çaplı temizlik gerçekleştirildi:

400’ün üzerinde mazgal ve ızgara temizlendi.

Yoğun yağış alan bölgelerde 26 kilometrelik yağmur suyu hattı kamera ile taranarak tıkanma riski ortadan kaldırıldı.

Konak, Karabağlar, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka başta olmak üzere 14 ilçede kritik noktalar temizlendi.

Sahadaki ekip kapasitesi

Yağış döneminde sahada görev yapacak ekip ve araç kapasitesi şöyle:

750 personel

73 vidanjör

41 kombine kanal açma aracı

26 mobil müdahale aracı

11 taşınabilir pompa ekibi

59 destek aracı ve iş makinesi

Taşkın riski yüksek bölgelerde ekipler hazır bekletildi. Ani tıkanıklara hızlı müdahale için her bölgeye sorumlu ekip atandı.

Dere ve hat temizliği hızlandırıldı

Yıl boyunca sürdürülen dere temizlikleri yağmur sezonu öncesi yoğunlaştırıldı. Ocak ayından bu yana Yarımada, Menderes, Bayraklı, Buca ve Torbalı bölgeleri dahil toplam 230 kilometrelik dere hattı temizlendi, 120 bin tonun üzerinde malzeme çıkarıldı. Dere ağızları ve menfezlerdeki çalışmalar tamamlandı.

185 hattı güçlendirildi

İZSU 185 Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi ekipleri güçlendirildi. İhbarlar koordinasyon merkezlerine aktarılıyor; mobil ekipler gelen çağrılara ortalama 8–12 dakika içinde müdahale ediyor.