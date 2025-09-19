Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19.09.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir'in Tire ilçesiyle ilgili verilen karar dikkat çekti. İzmir'in Tire ilçesi Paşa Mahallesi'ndeki taşınmaz hakkında koruma kararı verildi.

Taşınmaz nerede yer alıyor?

Tire'de şahsa ait bir depo binası olan taşınmaz, Paşa Mahallesi 329 ada 7 parselde yer alıyor. Tekke mimarisi özelliği gösteren taşınmaz 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen tescil niteliğini taşıması sebebiyle korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilirken, koruma grubu ise 1. grup olarak belirlendi. Tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise "1. grup korunması gereken taşınmaz kültür varlığı" şerhinin işlenmesine karar verildi.