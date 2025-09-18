İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, şehrin birçok noktasından görüldü.

Yangın akşam saatlerinde başladı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikanın içinde bulunan ahşap ve yanıcı malzemeler yangının hızla yayılmasına neden oldu. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekletildi.

Alevler metrelerce yükseldi

Kısa sürede büyüyen yangının alevleri metrelerce yükselerek gökyüzünü kapladı. Yoğun duman ve alevler, İzmir’in farklı bölgelerinden de görüldü. Vatandaşlar yangını endişeyle takip etti.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Fabrikada oluşan hasarın boyutu henüz bilinmezken, yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatılacağı öğrenildi.