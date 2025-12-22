Altın Sanat Ödülleri’ne Eva Başak Damgası

Son Mühür/ Osman Günden - İzben TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Köse Film Yapım Kurucusu Serhat Köse’nin öncülüğünde düzenlenen Altın Sanat Ödülleri, İzmir Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Törenin sunuculuğunu Saim Yılmaz yaptı. Kırmızı halı ve ödül töreniyle devam eden gecede, farklı alanlarda başarılı isimlere ödülleri takdim edildi. Gecede ödül alan isimler arasında yer alan Rus asıllı Türk DJ ve prodüktör Eva Başak, sahneye çıktığı sırada salondan uzun süre alkış aldı. Başak, ödül konuşmasında sanata, kadına ve toplumsal duyarlılığa vurgu yaptı.

“Bu ödül emeğin karşılığı”

Konuşmasında ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eva Başak, müziğe olan tutkusunun ve yıllardır verdiği emeğin bu ödülle taçlandığını ifade etti. Başak, ödülünü kadınlara, çocuklara, sokak hayvanlarına ve hayatını kaybeden tüm insanlara ithaf etti.

Toplumsal mesajlar öne çıktı

Konuşmasında kadına yönelik şiddet, hayvan hakları ve toplumsal sorumluluk konularına dikkat çeken Eva Başak, merhamet ve dayanışma çağrısında bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına dair sözlerine de atıf yapan Başak, kadınların toplumdaki yerine vurgu yaptı.

Teşekkür mesajı

Eva Başak, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve kendisine destek olan isimlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.