Son Mühür- Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında jandarmanın kanal binasında gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasında, “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak” ile “kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamalarından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, Ersoy’un da bu isimler arasında yer aldığı bildirildi. Gözaltının ardından TMSF, Ersoy’u görevden uzaklaştırdı.

Soruşturmanın ayrıntıları

Operasyon kapsamında dört kişinin gözaltına alındığı, Ersoy’un işlemler için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü belirtildi. Gözaltı sürecinin ardından kurum yönetiminde hızla alınan karar dikkat çekti ve TMSF’nin adımı soruşturmayla eş zamanlı olarak kamuoyuna duyuruldu.

Tayyar’dan “Dokunulmazlık yok” mesajı

Gelişmeler üzerine eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya platformu X üzerinden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, Ersoy’un kariyerinde hızla yükseliş gösterdiğini ve bu süreçte devlet-siyaset çevresinde güçlü ilişkiler edindiğini ileri sürdü.

Tayyar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mehmet Akif Ersoy, çok genç yaşta yıldızlaştı.

Devlet ve siyaset içinde özel dostlar edindi.

Sanırım, şöhret ve paranın büyüsüne kapıldı.

Kendisine inanan herkesi çok şaşırttı.

Cezai durumu ne olur bilemem ama mesleki hayatını zor toparlar gibi.

TMSF, Ersoy’u daha önce, uyuşturucu soruşturması başlayınca görevden alacaktı ama ‘hatırlı’ dostları aşamadı.

Operasyon, tüm engelleri yıktı.

Son operasyonları da dikkate alınca anlaşılıyor ki herkese dokunuluyor.

Artık kimse dokunulmaz değil."

“Hatırlı Dostlar” iddiası

Tayyar’ın paylaşımındaki en dikkat çeken unsurlardan biri, TMSF’nin Ersoy’u daha önce görevden almak istediği ancak “hatırlı” kişilerin bunu engellediği yönündeki iddiası oldu. Tayyar, son dönemde yürütülen operasyonların kapsamına işaret ederek artık kimsenin dokunulmaz olmadığını ifade etti.