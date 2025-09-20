Ege takımlarının yer aldığı 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta heyecan devam ediyor. Son üç sezonda Play-Off’tan eli boş dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın sahasında zirveye kurulan Uşakspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın saati ve yeri

Mücadele, Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Ev sahibi ekip, geçtiğimiz sezondan kalan cezası nedeniyle bir kez daha taraftar desteğinden mahrum sahaya çıkacak.

Uşakspor zirvede, Ayvalıkgücü çıkış peşinde

Sezona 2’de 2 yaparak başlayan Uşakspor, liderlik koltuğunda oturuyor. Play-Off şansını üç yıl üst üste değerlendiremeyen Ayvalıkgücü ise bu kez güçlü rakibini yenerek çıkış yakalamak istiyor.

Gruptaki diğer karşılaşmalar

Aynı gün grupta şu maçlar da oynanacak:

Saat 16.00: Söke 1970 SK – Eskişehir Anadolu Sportif

Saat 19.00: Tire 2021 FK – Alanya 1221

Saat 19.00: Bornova 1877 – İzmir Çoruhlu FK

Saat 19.00: Eskişehirspor – Nazillispor