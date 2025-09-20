TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezona istediği başlangıcı yapamayan Altınordu, 5’inci hafta mücadelesinde Elazığspor’u konuk edecek.

İlk 4 hafta sonunda 2 puanla 17’nci sırada bulunan kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Karşılaşma, yarın saat 16.00’da Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda oynanacak. Yönetim, hem Altınordu hem de Elazığspor taraftarları için bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.

Kupada moral kaybı yaşandı

Altınordu, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur maçında deplasmanda Kütahyaspor’a 3-1 mağlup olarak elendi.

İzmir ekibi, kupada yaşadığı hayal kırıklığını lige yansıtmak istemiyor ve Elazığspor karşısında moral depolamayı hedefliyor.

Yeni transferler ilk kez sahada

Altınordu’da sakatlığı süren Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Kırmızı-lacivertli ekipte taraftarları heyecanlandıran bir gelişme var.

Yeni transferler Kerim Avcı, Serkan Dursun ve Berat Kalkan ilk kez lig kadrosunda yer alacak. Teknik heyet, bu oyuncuların katkısıyla çıkışa geçmeyi planlıyor.

Elazığspor avantajlı geliyor

Rakip Elazığspor ise 4 maçta topladığı 5 puanla 9’uncu basamakta bulunuyor. Form grafiğiyle Altınordu’nun önünde yer alan Doğu Anadolu ekibi, İzmir deplasmanından puan çıkarmayı hedefliyor.