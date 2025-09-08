Son Mühür/ Begüm Mol- Olay, sabah saatlerinde Balçova’nın Çetin Emeç Mahallesi’nde meydana geldi. 16 yaşındaki saldırgan, yanında getirdiği uzun namlulu silahla Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne ateş açtı. Çatışma sonrası bölgeye sağlık ekipleri ve özel harekât timleri sevk edildi.

İki polis şehit oldu

Saldırıda iki polis memuru şehit olurken, bir polis ağır yaralandı. Çatışma sırasında karakolun çevresinde bulunan vatandaşların da kurşunların hedefi olduğu belirtildi. Yaşanan elim olay sonucunda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Aynı olayda Polis Memuru Ömer Amilağ ağır, Polis Memuru Murat Dağlı ise hafif şekilde yaralandı.

Saldırgan yakalandı

Saldırının ardından polis, Balçova’nın farklı noktalarına ekipler yerleştirerek geniş çaplı arama başlattı. Kısa süre içinde 16 yaşındaki saldırgan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İddialara göre yakalanan saldırgan önceki akşam gözaltına alınmıştı. Önceki akşam polis ekipleri, bir parkta alkol alarak kavga eden iki kişiye müdahale etti ve bu şahısları gözaltına aldı. Sabah saatlerinde serbest bırakılan şüphelilerden biri, kısa süre sonra karakola giderek ateş açtığı iddia edildi.

Vatandaşlar panik yaşadı

Silah sesleri mahallede paniğe yol açtı. Çevrede bulunan vatandaşlar korku içinde kaçışırken, ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.