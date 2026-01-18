Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi'nin Türkiye'nin 81 iline yönelik tarımsal yatırım rehberi yayınlandı.

İzmir Tarımsal Yatırım Rehberi, 55 bin 251 kayıytlı çiftinin bulunduğu İzmir'de tarım ve hayvancılık konusunda kentin gücünü gösteren detaylarıyla dikkat çekti.



İncir, mandalina, kiraz ve zeytin...



Meyve üretimi konusunda İzmir'in öne çıktığı ürünler olarak incir, Satsuma mandalinası ve yemeklik zeytin öne çıkıyor.

İzmir incir üretiminin yüzde 22.07'sini, Satsuma mandalinasının yüzde 20.67'sini ve yağlık zeytinin yüzde 17.92'sini tek başına karşılıyor.

Kemalpaşa'nın marka olduğu kirazda da İzmir'in ağırlığı dikkat çekiyor. Türkiye kiraz üretiminin yüzde 13.69'unu İzmir tek başına karşılıyor.

Hıyarlık turşuda markayız...



Sofraların vazgeçilmez lezzeti turşuda İzmir'in ayrı bir yeri var. Hıyarlık turşu üretiminde İzmir'in payı yüzde 29.25 gibi bir orana ulaşmış durumda.

İzmir'in iddialı olduğu diğer bir ürün de ıspanak. Ülkenin ıspanak üretiminin yüzde 23.15'ine İzmirli çiftçiler imza atıyor.

Yüzde 14.2'lik oranıyla salçalık domates konusunda da İzmir'in önemli bir yeri olduğu görülüyor.



Pamuk ve patates...



Tarla ürünleri kategorisinde İzmir'de öne çıkan iki ürün var. İzmir'in tatlı patates hariç patates üretiminin payı yüzde 6.94 olarak kayıtlara geçerken Bakırçay Ovası'nın pamuğu da ülke pamuk üretiminin yüzde 7.11'ine ulaştığı görülüyor.



İzmir'de coğrafi tescilli ürünler...



İzmir'e ait coğrafi işaretli 45 ürün var. Boyozu, gevreği, kumrusu, lokması, tulumu ve şambalisi İzmir markasıyla özdeşleşirken Ödemiş ve Bergama beşer coğrafi tescilli ürüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor.