Son Mühür / İzmir’in Dikili ilçesi Kıroba Mahallesi’nde yer alan bazı tarla niteliğindeki parseller, “Kıroba Arkeolojik Alanı” adıyla 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edildi. Daha önce herhangi bir arkeolojik, kentsel veya tarihi sit alanı kapsamında olmayan taşınmazlar, yapılan detaylı incelemeler ve Kurul kararları sonucunda koruma altına alındı.

Şahıs mülkiyetindelerdi…

Söz konusu parseller, şahıs mülkiyetinde olan ve 0 ada, 217, 218 ve 219 parsel numaralarını taşıyan taşınmazlardı. Alanla ilgili olarak An-Es Enerji Ltd. Şti., 25 Haziran 2025 tarihli başvurusunda, bölgeyi kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili üst ölçekli imar planı değişiklikleri hazırlamak amacıyla Kurul Müdürlüğü’nden görüş talebinde bulundu.

Kurul Müdürlüğü uzmanları, başvuru kapsamında alanı yerinde inceledi. Yapılan tespitler, 12 Ağustos 2025 tarihli ve 22535 sayılı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla değerlendirildi. Kurul, alanın arkeolojik sit olarak tesciline yönelik işlemlerin tamamlanması ve konuya ilişkin diğer kurum görüşlerinin alınmasını kararlaştırdı. Bu süreçte 17 Eylül 2025 tarihli yazıyla ilgili kurumların görüşleri talep edildi ve tüm görüşler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7. maddesi çerçevesinde Kurul Müdürlüğüne iletildi.

Arkeolojik sit olarak tescillendi

Kurul uzmanlarının hazırladığı 11 Aralık 2025 tarihli rapor ve ekleri incelenerek yapılan değerlendirmelerin ardından, alanın bir kısmı 1/5000 ölçekli harita üzerinde işaretlendi ve resmi olarak “Kıroba Arkeolojik Alanı” adıyla 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edildi.