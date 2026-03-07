Son Mühür / Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla vektörle mücadele çalışmalarını modern teknolojiyle birleştirerek 30 ilçede kesintisiz sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 27 ayrı ekip, dron ve amfibik araç desteğiyle yılın 12 ayı boyunca sahada aktif rol alıyor. Özellikle ulaşılamayan noktalarda devreye giren insansız hava araçları, biyolojik ilaçlama yöntemleriyle hem hızı hem de verimliliği artırıyor.

Kapsamlı bir strateji izleniyor

Kayıt altındaki 254 bin noktada gerçekleştirilen kontrollerde, çevreci bir yaklaşımla sadece sivrisinekler değil; karasinek, kemirgen ve diğer zararlı türlerine karşı da kapsamlı bir strateji izleniyor. Geniş araziler ve sulak alanlar, özel izinli bölgelerde uçuş yapan 40 litrelik dron sistemleriyle taranarak hem sıvı hem de granül formdaki ürünlerle koruma altına alınıyor.

“Dron teknolojisinden yararlanıyoruz”

Vektör Mücadele Birimi Foça Ekip Sorumlusu Çevre Mühendisi Ersin Harman, “Geniş arazilerde ve büyük sulak alanlarda dron teknolojisinden yararlanıyoruz” dedi. Vatandaşın da bu mücadeleye destek vermesinin çok önemli olduğunu söyleyen Harman, açık alanlarda biriken sular, bahçelerdeki kovalar, foseptikler ve kullanılmayan havuzlar sivrisineklerin üremesi için uygun ortam oluşturduğunu belirtti. Harman, toplum ve çevre sağlığını korumak amacıyla ilaçlama ve kontrol çalışmalarının yılın 12 ayı titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Belediye yetkilileri, özellikle bahçelerde ve açık alanlarda su birikmesine neden olabilecek materyallerin kontrol altında tutulmasının, ilaçlama faaliyetlerinin başarısını doğrudan etkilediğini vurguluyor.