Son Mühür / Yağmur Daştan - Tüm ülke, Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen ve Fatih’teki bir otelde konaklarken henüz belirlenemeyen bir sebeple zehirlenip hayatını kaybeden anne, baba ve iki çocuktan oluşan 4 kişilik Böcek ailesinin ölümünü konuşuyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma detaylı şekilde devam ederken; Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yedikleri yiyeceklerden alınan örneklerin raporu savcılığa ulaşmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda, "Anne ve çocukların öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir" değerlendirilmesi yapıldığı açıklanmıştı.

Bazı kaynaklarda otelde ‘alüminyum fostit’ içerikli ilaçlama yapıldığı ifade edilirken konuyla ilgili İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Fahri Yüce Ayhan açıklamalarda bulundu. Başkan Ayhan, denetim mekanizmalarının yetersizliğine dikkati çekerek, “Türkiye’de her şeyin mevzuatı yazılıp çiziliyor, Avrupa Birliği ile uyum sağlanıyor ama uygulamaya geldiğinde denetim ve yaptırımlar yetersiz kalıyor” dedi.

‘Yaptırımların caydırıcı olması lazım’

Olayın teknik detaylarının günden güne ortaya çıktığını söyleyen Ayhan, “Ancak bu olayda da muhtemelen böyle bir eksiklik ortaya çıkacak. Bir ilaçlama yapılıyorsa bu durum bilgisinin otel sahiplerinde ve işletmecilerde olması gerekiyor. Ne süre ile odanın boş tutulması gerektiği, hangi metrekareye kadar boşluk sağlanması gerektiği, insan girişine izin verilecek sürenin birtakım standartları var. Ya o standartlara uymada sorun oluyor; yeterli kat mesafesi verilmemiş olabilir ya da kullanılan ilacın dozunda birtakım sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. İnsan sağlığına yönelik denetimlerin mutlaka usulüne göre yapılması ve bu tür usulsüzlüklerde de yaptırımların gerçekten caydırıcı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Aynı kurallar Avrupa’da da geçerli ama…”

Geçtiğimiz yıl Bolu’da meydana gelen facianın yine bir oteldeki eksiklik ve kusurlardan kaynaklı olduğuna da değinen Başkan Ayhan, “Bakanlık, valilik, yerel yönetimler… Bu konuda aslında pek çok denetim mekanizması var. Yazılı kuralların uygulanması ile ilgili birçok sıkıntımız mevcut. Bu sadece sağlık alanında da değil, pek çok alanda böylesi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin, hastanelerde güvenlik için turnike geçiş sistemi yapıldı, şu anda hiçbiri çalışmıyor. Buna benzer örnekler o kadar çok ki… Dolayısıyla yapılmış olması için ya da göstermelik bir önlem değil; gerçekten uygulanabilir, denetlenebilir ve yaptırımların caydırıcı olacağı bir sisteme ihtiyacımız var. Aynı kurallar Almanya’da da geçerli; bizim de birçok alanda uyguladığımız Avrupa Birliği standartlarımız var. Fakat buna rağmen orada gerçekleşmeyen kazalar burada gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

“Sistem ve kültür sorunumuz var”

“Net bir şekilde ifade etmek gerekirse sistem ve kültür sorunumuz var” mesajıyla sözlerini sürdüren Ayhan, “Geçen sene İzmir’de yağmur suyundan elektrik çarpmasından ölenler oldu. Yine geçtiğimiz yıllarda bir apartman ilaçlaması sonrası çocuk ölümü ile karşılaştık. Maalesef hepsi üçüncü sayfa haberi oluyor. Bu anlayıştan kurtulmamız şart” diye konuştu.