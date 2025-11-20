Süper Lig’de milli aranın ardından Göztepe, pazar günü saat 14.30’da Gürsel Aksel Stadı’nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 1 Kasım 2025’te evinde Gençlerbirliği’ni ağırlamış, ardından üç haftayı aşkın süreyle sahaya taraftarsız çıkmıştı. Bu hafta iç saha özlemini sona erdirmek isteyen Göztepe’de bilet satışları başladı.

Bilet fiyatları

Taraftarlar için belirlenen bilet fiyatları şöyle: 1. kategori 5 bin TL, 2. kategori 4 bin TL, 3. kategori 2 bin TL, 4. kategori 1.400 TL, 5. ve 6. kategori 600 TL. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği biletlerin hızla tükenmeye başladığı belirtildi.

Evinde ekili performans

Bu sezon iç sahada başarılı bir performans sergileyen Göztepe, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sezonun ilk iki karşılaşmasında Fenerbahçe ile 0-0, Konyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, son üç iç saha mücadelesinde gol yemeden galip geldi. Beşiktaş’ı 3-0 mağlup eden Göztepe, Başakşehir ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını ise 1-0 kazanmayı başardı.

Son 10 yılın en iyi sezon başlangıcı

Göztepe’nin ilk 12 haftalık performansı, kulüp tarihinin son 10 yılındaki en parlak başlangıç olarak öne çıktı. İzmir ekibi, en son 2016-17 sezonunda 1. Lig’de mücadele ederken 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet almış ve 22 puan toplamıştı.