Son Mühür/Merve Turan- Hakan Barçın, Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk oldu. Foça ve efsane başkan Nihat DİRİM ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Efsane Başkan Nihat Dirim...

Barçın, geleceğe güçlü bir döküman olan, Bir Foça Efsanesi Nihat DİRİM belgeselinin doğuş öyküsünü anlattı.

"Hiçbir sponsor firma desteği olmadan kendi aramızda bir bütçe oluşturarak, belgesel çekmeye karar verdik. Nihat Dirim ile ilgili arşivleri karıştırdık, röportajlar yaptık. 60 dakikaya indirerek kurguladık. Birkaç gösterim yapıldı. Geçtiğimiz ay İstanbul'da gösterildi. 18 Ekim Cumartesi 8. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Festivali'nde tekrar yayımlanacak. Festivalde Rusya, Yunanistan, Sırbistan, Fransa, Amerika, İran, İtalya, Almanya, Fillandiya, Türkiye yapımı eserler 15-19 Ekim tarihleri arasında gösterilecek. Atölyeler ve söyleşiler olacak. Herkesi bekliyoruz."

Konak ve Urla'da da gösterim olacak...

Bir Foça Efsanesi Nihat Dirim belgeseli önümüzdeki günlerde İzmir merkezde ve Urla'da çeşitli gösterimlerle izleyicilerle buluşacak."

Belgeselde birçok kişi emek verdi...

Çok insanın emeği var. Gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi Foça Muhabiri Şevki Avcı dönemin tüm kayıtları olan, o yıllara tanıklık eden Şevki ağabeyimizi en başa almak lazım. Sonra Yalçın Şavaş var. Sualtı Araştırma Derneği Akdeniz Fokunu Araştırma grubu, fok projesini beraber yürütmüşler. Yurdakul Kabasakal eski TRT belgeselcisi, dönemin siyasetçileri Bülent Tanık, Kemal Anadol, Bülent Baratalı, Mustafa Moroğlu anlattıkları ile belgesele yön verdi. Midilli ve eski Foça'yı kuran mübadele ile gıden kişiler var. Meclis üyeleri, çocukluk arkadaşları hepsi katkı koydu. Çağla, Burak Dal kurguda destek oldu. İlhan Dal çekti, Koray Kesik görüntü yönetmenliğini üstlendi.

Kitap hazırlanıyor...

Festivalde kullanamadığımız fotoğraflarında yer alacağı, belgeselin kitabı da yazım aşamasında, Foçalı gençler kitabı hazırlıyorlar.

Foça'nın güzelliklerini koruyan başkan...

1989-1999 yılları arasında Foça Belediye Başkanı olan Nihat Dirim, Foça'nın doğal güzelliklerini koruyan bir başkan... Bugün Foça varsa Dirim'in emeği büyük. Çevreyi koruyan, termik santral ile mücadele eden başkan Foça'da yelkenciliğin gelişmesini sağlayan biri... Belgeselde eski Çankaya Belediyemiz Başkanı Bülent Tanık Foça'yı çarpık yapılaşmadan koruyarak Kuşadası olmasına engel olduğunu söylüyor.

Her fırsatta FOÇA'ya dönmektir

Karataş efsanesini bilirsiniz. Foça'da o taşa basan Foça'dan vazgeçemez. Nereye giderse gitsin FOÇA'ya döner. Belgeselde bu efsane de çok güzel anlatılmış.

Barçın, belgeseli özellikle bir saatler sınırlandırmış.

"Zor oldu. Ancak festivallere katılmak için bu gerekli... İçimize sindi. Marsilya yok ama benzerleri var. Barışçı yapısı vurgulanıyor. Kardak Krizi olmasına rağmen adalarla sıcak ilişkiler var. Termik santral protestolarında Midilli adasından gelen yöneticilerde var. 50 km insan zinciri oluşturuluyor. Barış sözde değil gerçek bir barış var."

Hakan Barçın kimdir?

Hakan Barçın, İzmir doğumlu, İzmir Atatürk Lisesi, Hacettepe Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, mezunudur. Hakan Barçın bir siyasi, çevre aktivistidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Barçın, 2019-2024 döneminde Foça ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2024 yerel seçimleri için Foça Belediye Başkanlığına aday adayı olmuştur. Hakan Barçın, çevre dostu ve katılımcı bir belediyecilik anlayışını benimsemektedir. Foça'nın doğal ve kültürel mirasını korumayı, yerel üretimi desteklemeyi ve iklim krizine karşı duyarlı politikalar geliştirme konularında çalışmaktadır. Hakan Barçın, "Bir Foça Efsanesi: Nihat Dirim" adlı belgeseli, hem kişisel bir vefa borcunu ödemek hem de Nihat Dirim’in belediyecilik anlayışını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlamıştır. 1999 yılında Foça’ya yerleşen Barçın, Dirim ile tanıştıktan sonra onunla yakın bir dostluk kurmuş ve birlikte birçok projede yer almıştır. Dirim’in 2022 yılında vefat etmesiyle büyük bir boşluk hisseden Barçın, bu belgeseli onun anısını yaşatmak ve örnek belediyecilik anlayışını belgelemek için bir araç olarak gördüğünü ifade etti.

İşte belgeselin tanıtım yazısında yazanlar

Bir Foça Efsanesi: Nihat Dirim

Adı Türkiye’nin Ege kıyısındaki bir şehriyle özdeşleşmiş bir adamın hikâyesi. Bir insan ile bir yer, ne kadar iç içe geçebilir? Öyle ki, adı anıldığında bir şehri de beraberinde getirebilir mi? Bu belgesel, bu sorunun cevabını 1989-1999 yılları arasında iki dönem Foça Belediye Başkanlığı yapmış Nihat Dirim’in hayatı üzerinden arıyor. Dirim, daha hayattayken “efsane başkan” olarak anılmaya başlamıştı. Çünkü Foça’nın doğasına, mirasına ve insanlarına duyduğu sevgi eşsizdi. Değişen Türkiye atmosferine rağmen, o hep katılımcı demokrasi, sosyal adalet ve çevre duyarlılığı anlayışını temsil ediyordu. Siyaseti bir meslek değil, bir toplumsal sorumluluk olarak görüyordu. Onun vizyonu bir kasabanın kimliğini şekillendirdi ve sonraki nesillere ilham oldu. Nadir arşiv görüntüleri, tanıklıklar ve şiirsel anlatımla hazırlanan bu belgesel, sadece bir siyasi biyografi değil aynı zamanda bir kasabaya ve onu bir arada tutan değerlere yazılmış bir aşk mektubu.

Dirim, siyaseti bir kariyer değil, bir toplumsal sorumluluk alanı olarak gören; vermeyi, paylaşmayı esas alan bir anlayışla belediyecilik yaptı. Çevre mücadelelerinin öncülerindendi: Akdeniz foklarının korunmasından, Aliağa termik santraline karşı verilen direnişe; Foça’nın ikinci konut baskısına direnmesinden, Arkeolojik değerlere olan saygısı Ege'nin iki yakası arasında kurulan barış köprülerine kadar pek çok ilk onun döneminde gerçekleşti.

Bir yılı aşkın sürede, 40’a yakın kişiyle yapılan görüşmelere dayanan bu belgesel; sadece Nihat Dirim’i değil, onun şahsında bir dönemi, bir mücadele anlayışını ve bir kente duyulan büyük sevgiyi anlatıyor. Dostlarının, yoldaşlarının, ailesinin tanıklıklarıyla örülen bu anlatı; bir belediye başkanının ötesinde, yerel yönetimlerde nasıl bir fark yaratılabileceğini de gözler önüne seriyor.

“Bir Foça Efsanesi: Nihat Dirim”, bize yalnızca bir adamı değil, bir şehirle kurulan eşsiz bir bağın öyküsünü sunuyor. Unutulmaz bir yaşamın izinde, bir kenti anlamanın, sahiplenmenin ve onunla bütünleşmenin ne demek olduğunu sorguluyor.