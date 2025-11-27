Son Mühür- İzmir genelinde su kesintileri kent sakinlerinin günlük yaşamını etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde planlı kesinti uygulanacak mahallelerin yanı sıra, gün içinde bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle de birçok bölgede su verilemeyecek.

Gece saatlerinde planlı su kesintisi

Bu gece saat 23.00 ile 05.00 arasında, planlı çalışma kapsamında aşağıdaki ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanacak:

Karabağlar:

Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin

Konak:

Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik

Bornova:

Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer

Balçova:

Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik

Narlıdere:

2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale

Güzelbahçe:

Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki

Buca:

29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer

Gaziemir:

Emrez Mahallesi (kısmen)

Bakım ve arıza kaynaklı günlük kesintiler

Planlı gece kesintisinin yanı sıra, 27.11.2025 tarihinde bazı ilçelerde bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle de su kesintisi yaşanacak.

Çiğli – Balatçık Mahallesi

Saat: 09.40 – 11.40 (yaklaşık 2 saat)

Neden: Ana boru arızası

Açıklama: Anadolu Caddesi No:1174 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak. Anadolu Caddesi – 8790/3 kavşağı hat vanası kapatıldı.

Karabağlar – Adnan Süvari, Esenyalı, Metin Oktay, Poligon, Şehitler Mahalleleri

Saat: 09.16 – 11.16 (yaklaşık 2 saat)

Neden: Bölge sayaç bakımı

Açıklama: 775 nolu sayaçta gerçekleştirilecek bakım çalışması kapsamında su kesintisi uygulanacak.

Torbalı – İnönü Mahallesi

Saat: 09.15 – 11.15 (yaklaşık 2 saat)

Neden: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle mahallede su kesintisi uygulanacak.

Kesintiler kent genelinde etkili oluyor

Hem geniş kapsamlı planlı kesintiler hem de ani gelişen bakım ve arıza çalışmaları, İzmir’in birçok ilçesinde suya erişimi geçici olarak durduracak. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi.