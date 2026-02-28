Son Mühür- İzmir Valiliği, Menemen ilçesinde bulunan Açöldüren kaynak suyunun kiralanması için ihaleye çıktı. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeraltı sularının kiralanmasına ilişkin süreç, ilgili mevzuat kapsamında açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Yamanlar Dağı’ndaki kaynak ihaleye çıkarıldı

İhale konusu olan kaynak suyu, Yamanlar Dağı Karagöl mevkiinde, 518998D – 4267522K koordinatlarında yer alıyor. “Açöldüren Kaynak Suyu” olarak adlandırılan ve 0,694 litre/saniye debiye sahip su kaynağı, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun kapsamında kiralanacak.

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek

İhale, açık teklif usulüyle yapılacak.

Menemen Açöldüren Kaynak Suyu için belirlenen:

Muhammen bedel: 2 milyon 975 bin 401,70 TL

Geçici teminat bedeli: 89 bin 262,05 TL

İhale, 10 Mart 2026 tarihinde saat 10.30’da, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Dosyalar incelemeye açık

İhale dosyaları, mesai saatleri içerisinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde incelenebilecek.

Valilik tarafından yapılan duyuruyla birlikte, Menemen’deki söz konusu kaynak suyunun kiralanmasına yönelik süreç resmen başlamış oldu.