Son Mühür/ Osman Günden - Cemil Tugay, kent genelinde sürdürülen yol yenileme programı kapsamında sahaya çıktı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İZBETON ekipleri tarafından ana arterlerde yürütülen asfalt serimi çalışmalarını inceleyen Tugay, ilk olarak hastanelerin yoğun bulunduğu Gaziler Caddesi’nde yapılan çalışmaları denetledi.

Başkan Tugay, Gaziler Caddesi ile Gıda Çarşısı girişi ve 1201 Sokak kesişiminde parklanma sorununu çözmek amacıyla planlanan 154 araç kapasiteli otopark alanına ilişkin proje detaylarını dinledi. Yoğun trafik akışının bulunduğu bölgede yeni otoparkla rahatlama sağlanması hedefleniyor.

Bayraklı Postacılar’da çalışmalar sürüyor

Başkan Tugay, Konak’taki incelemenin ardından Bayraklı’ya geçti. 1631 Sokak ile Postacılar Mahallesi 7368/5 Sokak’ta sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde gördü.

İncelemelere İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Gökhan Kara katıldı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da saha programında yer aldı.

Kemalpaşa ansızca yolunda 5 bin 600 ton asfalt

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemalpaşa Ansızca anayolunda 3 kilometrelik güzergahta 5 bin 600 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmayla yolun güvenlik ve sürüş konforu artırıldı.

Buca’da 1 kilometrelik serim

Buca Aydoğdu Mahallesi’nde yaklaşık 1 kilometrelik asfalt serimi sürüyor. Bölgede 1.500 ton asfalt kullanılıyor. Başkan Tugay’ın göreve başlamasının ardından Yavuz Sultan Selim, Dede Korkut, Doğuş, Barbaros Hayrettin Paşa, Atatürk, Menderes, İstiklal, Özmen, Karatekeli, Gazi Osmanpaşa, Azerbaycan, Türkmenistan ve Şehir Er Zeki Toker caddeleri başta olmak üzere çok sayıda arter yenilendi. Çiğli Dere Caddesi’nde de 700 metrelik asfalt serimi tamamlandı.