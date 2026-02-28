Son Mühür/ Merve Turan - Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Kaya, 28 Şubat’a ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “29 yıl önce Siyonist güdümlü ihanet şebekesinin millî iradeyi yok etmek amacıyla gerçekleştirdiği 28 Şubat darbesini unutmadık, unutturmayacağız.”

Kaya, 28 Şubat’ın yalnızca bir hükümete değil doğrudan millete yönelik olduğunu belirterek, “28 Şubat, özünde millete balans ayarı yapma teşebbüsüdür. Bu darbe; siyaseti, eğitimi, ekonomiyi, yargıyı, inancı ve toplumsal hayatı dizayn etmeyi hedefleyen bir mühendislik projesidir” dedi.

“6 milyon insan fişlendi”

Sürece ilişkin uygulamaları sıralayan Kaya, şunları kaydetti: “Bin yıl sürecek hülyasıyla hareket eden darbeciler; milletin iradesini gasbetmiş, seçilmiş hükümeti zorla düşürmüş, tankları milletin üzerine sürerek gözdağı vermiştir. Yaklaşık 6 milyon insan fişlenmiştir.” Başörtüsü yasağı, katsayı uygulaması ve imam hatiplerin orta kısımlarının kapatılmasına değinen Kaya, “Milletin parasıyla alınan silahların namlusu millete çevrildi” ifadelerini kullandı.

“En büyük mahkeme milletin vicdanıdır”

28 Şubat sürecinin sorumlularının yargılandığını hatırlatan Kaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “28 Şubat darbecileri yargı önünde hesap vermiştir. Ancak onların asıl mahkûmiyeti milletin vicdanındadır. Milletimiz darbecileri bin yıl sürecek utanca mahkûm etmiştir.” Kaya, vesayetçi anlayışlara karşı durmaya devam edeceklerini belirterek 28 Şubat’ın unutulmayacağını vurguladı.