Kış mevsimi, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının ve diğer hastalıkların artış gösterdiği dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Ebeveynler, çocuklarının bu dönemde hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlamak amacıyla vitamin ve mineral takviyelerine yönelebiliyor. Ancak uzmanlar, tek başına takviye kullanımının yeterli olmadığını vurguluyor.

Medicana Sağlık Grubu Çocuk Alerjisi Bölümü’nden Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için en etkili yöntemin sağlıklı ve dengeli beslenme olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Sözmen, “Çocukların bağışıklığını artırmak için kısa süreli veya düzensiz takviyeler yerine, mevsim meyve ve sebzelerini tüketmeleri teşvik edilebilir. Akdeniz diyeti ve haftada en az üç gün balık tüketimi, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etki gösterir. Vitamin ve mineral takviyeleri ise yalnızca uzman kontrolünde destekleyici olarak kullanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sürekli hastalanan çocuklarda alerji testi önerisi

Prof. Dr. Sözmen, üst solunum yolları enfeksiyonlarının sık tekrarladığı ve iyileşme süresinin uzadığı durumlarda alerji testi yapılmasının önemine dikkat çekti. Alerji belirtilerinin grip veya diğer viral enfeksiyonlarla karışabileceğini belirten Sözmen, yanlış tedavi uygulamalarının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

“Örneğin, alerjisi olmayan bir çocukta burun tıkanıklığı birkaç gün içinde geçebilirken, alerjisi olan bir çocukta basit bir enfeksiyon haftalarca sürebilir. Mevsimsel alerjik rinit tanısı, çocuğun yaşam kalitesini artırmakla kalmaz, kış aylarını da daha rahat geçirmesini sağlar” dedi.

Grip aşısı ile koruma önemli

Çocuklarda grip aşısının önemine de değinen Prof. Dr. Sözmen, özellikle alerjisi olan çocuklar için yıllık grip aşısının önerildiğini ifade etti. Aşı, bağışıklığı güçlendirerek kış döneminde hastalıklara karşı koruma sağlıyor.