Son Mühür- İzmir’de su kesintisi sürüyor. İZSU’nun yayımladığı programa göre, 11 Eylül 2025 tarihinde saat 23.00 ile 05.00 arasında birçok merkez ilçede planlı su kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şöyle:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım.

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni Mahalle.

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.

Menemen: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi, 30 Ağustos, Kemal Atatürk, Ulus, Zeytinlik, İncirli Pınar, Gölcük, Irmak, İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Ulukent, Cumhuriyet, Yahşelli, Yeşilpınar.

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt.

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet.

Bunlara ek olarak, bakım ve arıza nedeniyle bazı ilçelerde kesintiler de devam ediyor:

Bergama – Maltepe: 11 Eylül, 09:20 itibarıyla ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi.

Çiğli – Ataşehir, Yeni Mahalle: 11 Eylül, 01:02–10:00 saatleri arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi.

Dikili – Bademli: 11 Eylül, 09:15–11:15 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi.

Kınık – Poyracık: 10 Eylül, 08:11–12:11 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi ve basınç düşüklüğü.

Selçuk – Zafer: 11 Eylül, 09:20–11:30 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi.

Torbali – Ahmetli: 11 Eylül, 09:12–13:12 saatleri arasında pompa arızası nedeniyle 4 saat su kesintisi.

İZSU, vatandaşların planlı ve arıza kaynaklı kesintilere karşı tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.